Fernando Cabada por la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "No hay por qué preocuparse"

Alianza Lima buscará revancha, tras la derrota 0-1 ante 2 de Mayo -en tierras paraguayas- por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Pese a la caída, en Alianza Lima esperan darle vuelta a la eliminatoria el próximo miércoles, en el Estadio Alejandro Villanueva. Así lo indicó el gerente general del club blanquiazul, Fernando Cabada, a su llegada a la capital peruana tras el cotejo en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

"Esto es un partido de 180 minutos y pasaron los primeros 90. No hay por qué preocuparse", indicó el directivo de Alianza a medios locales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

En Alianza Lima, se tienen fe

Asimismo, manifestó que más allá de la derrota fuera de casa, tienen todo a su favor para darle vuelta al marcador y meterse en la segunda ronda.

"En el fútbol no podemos hablar de cosas justas o injustas. Es así. (Alianza Lima) era favorito y lo sigue siendo. Por supuesto (si la llave está abierta)", agregó.

Otro de los que tuvo comentarios en Alianza Lima fue el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo. Este manifestó que se siente seguro de la plantilla y entrenador que tiene en el inicio de la presente temporada.

"Trabajamos todos los y todos están capacitados para tener minutos. Confiamos en el plantel y el cuerpo técnico. La situación se puede revertir y así será", sostuvo.

La palabra del DT de Alianza Lima

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, tuvo breves comentarios sobre la caída de su elenco ante 2 de Mayo. Tuvieron chances para marcar, pero no estuvieron finos en la definición en los metros finales.

"Creo que fueron dos tiempos, creo que hicimos un buen partido. Ellos acertaron en el gol, pero quedan 90 minutos", mencionó el estratega argentino.