Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pablo Guede espera clasificación ante 2 de Mayo en Matute: "Quedan 90 minutos e intentaremos revertir"

Pablo Guede dirigió su primer partido en Alianza Lima por Copa Libertadores
Pablo Guede dirigió su primer partido en Alianza Lima por Copa Libertadores | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubALoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima llegó esta tarde al Perú tras su derrota 1-0 ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Alianza Lima llegó a nuestro país tras su derrota ante 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América

En conversación con los medios de comunicación, el técnico Pablo Guede aseguró que el cotejo tuvo "dos tiempos" y se esperaban un equipo complicado.

A pesar de ello, indicó que quedan 90 minutos y esperan revertir el resultado en Matute.

"Creo que fueron dos tiempos, creo que hicimos un buen partido. Ellos acertaron en el gol, pero quedan 90 minutos", afirmó en un primer momento.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo duro, en su casa. Ahora quedan 90 minutos acá en casa que intentaremos revertir", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Franco Navarro confiado en revertir al marcador

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, se mostró confiado en revertir el marcador en Matute ante 2 de Mayo. En conversación con Vamos al Var, el dirigente indicó que "solo se ha jugado el primer tiempo" y que cree en la capacidad de los jugadores para darle vuelta al partido.

"Sí. Es el primer tiempo que se ha jugado; vamos con fe, vamos con todo. Es un equipo que tiene muchas condiciones, mucha fe", indicó en un primer momento.

"Es un equipo que está apretado, que cree y confía en su capacidad, así que vamos con fe para la vuelta", complementó.

Por último, al ser consultado sobre qué le faltó a Alianza Lima para vencer a 2 de Mayo, dijo que el gol. "Faltó el gol", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Pablo Guede Alianza Lima Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA