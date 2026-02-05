Pablo Guede espera clasificación ante 2 de Mayo en Matute: "Quedan 90 minutos e intentaremos revertir"

Alianza Lima llegó a nuestro país tras su derrota ante 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América.

En conversación con los medios de comunicación, el técnico Pablo Guede aseguró que el cotejo tuvo "dos tiempos" y se esperaban un equipo complicado.

A pesar de ello, indicó que quedan 90 minutos y esperan revertir el resultado en Matute.

"Creo que fueron dos tiempos, creo que hicimos un buen partido. Ellos acertaron en el gol, pero quedan 90 minutos", afirmó en un primer momento.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo duro, en su casa. Ahora quedan 90 minutos acá en casa que intentaremos revertir", finalizó.

Franco Navarro confiado en revertir al marcador

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, se mostró confiado en revertir el marcador en Matute ante 2 de Mayo. En conversación con Vamos al Var, el dirigente indicó que "solo se ha jugado el primer tiempo" y que cree en la capacidad de los jugadores para darle vuelta al partido.

"Sí. Es el primer tiempo que se ha jugado; vamos con fe, vamos con todo. Es un equipo que tiene muchas condiciones, mucha fe", indicó en un primer momento.

"Es un equipo que está apretado, que cree y confía en su capacidad, así que vamos con fe para la vuelta", complementó.

Por último, al ser consultado sobre qué le faltó a Alianza Lima para vencer a 2 de Mayo, dijo que el gol. "Faltó el gol", finalizó.