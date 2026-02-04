Juventud vs Universidad Católica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores?

Juventud vs Universidad Católica de Ecuador EN VIVO: se enfrentan este jueves 5 de febrero por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Juventud vs Universidad Católica de Ecuador: ¿cómo llegan a la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



Juventud llega al partido sin haber disputado un solo encuentro en lo que va del año. Universidad Catpolica de Ecuador, en tanto, jugó un cotejo amistoso ante Sporting Cristal, perdiendo por 3-1.

¿Cuándo y dónde juegan Juventud vs Universidad Católica de Ecuador en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre Juventud vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este jueves 5 de febrero en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo (Uruguay). El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Juventud vs Universidad Católica de Ecuador en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m. En Uruguay , el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador , el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Juventud vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Juventud vs Universidad Católica en vivo?



El canal que transmitirá EN VIVO por TV el partido entre Juventud vs Universidad Católica será ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.