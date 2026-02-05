'Chicho' Salas en contra de las variantes en Alianza Lima: "Cuesta mucho formar un equipo competitivo"

Guillermo Salas, exentrenador de Alianza Lima, lamentó la derrota del cuadro blanquiazul ante 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores 2026. Este resultado pone en riesgo la permanencia del cuadro nacional en el torneo nacional.



Además, afirmó que está en contra de las diferentes variantes que sufre Alianza en los últimos tiempos. "Yo creo que sí porque cuesta mucho formar un equipo competitivo, es muy difícil, y con tantos cambios".

"Ahora Alianza ha tenido un tema de indisciplina a inicios de temporada, todo eso golpea", agregó en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP.

En otro momento, se mostró optimista que Alianza revierta la eliminatoria en Matute. "Esperemos que por el bien del fútbol peruano, Alianza pueda revertir este partido que viene de local y pueda pasar a la segunda ronda. Confío mucho en los jugadores. Hay un buen plantel y comando técnico, y esperemos que por el bien del fútbol peruano, todos los equipos puedan pasar de fase", puntualizó el ahora entrenador del Santos FC de la Liga2.

Se pronunció sobre Guerrero y Castillo suplentes

Salas también fue consultado sobre Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Alan Cantero y Jairo Vélez, quienes fueron suplentes en el partido copero en Paraguay.

"De los jugadores que me estas nombrando, son muy importantes. Nosotros no sabemos lo que pasa en el día a día. No sabemos qué pasó del viaje de Huancayo a Lima y luego a Paraguay. Es cuestión de gustos del entrenador", puntualizó.

Finalmente, sostuvo que confía en la clasificación de Alianza. "El equipo paraguayo comenzó el partido de una manera y terminó de otra. Y si pensamos en Matute que se va a cerrar, y los equipos paraguayos son duros defensivamente. Va a ser bien difícil. Pero Alianza tiene la calidad, tiene la localía, de local es fuerte y creo que lo va a poder superar", culminó.

Guillermo Salas, exentrenador de Alianza Lima en entrevista con RPP. | Fuente: RPP

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima (Perú). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?