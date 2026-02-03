Guillermo Viscarra confiado en sacar un buen resultado en Paraguay: "Ya hemos demostrado que podemos hacer historia"

Alianza Lima viajó este martes a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por el encuentro de ida de la primera fase de la Copa Libertadores de América.

Previo al viaje, el arquero Guillermo Viscarra aseguró que se encuentra ilusionado con empezar una nueva Copa Libertadores y espera que puedan clasificar a la fase de grupos del torneo.

"Sin duda, para nosotros empieza una nueva ilusión en la Copa Libertadores. Es muy lindo poder disfrutar de una copa y esperamos avanzar de fase y luego meternos a la fase de grupos", indicó en un primer momento.

"Por ello, trataremos de empezar bien, consiguiendo un buen resultado en Paraguay. Ya hemos demostrado que podemos hacer historia y nos vamos con ese objetivo", finalizó.

2 de Mayo vs Alianza Lima: ¿cómo llegan a la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



2 de Mayo llega al partido con una racha negativa. De los tres partidos que ha jugado en el Torneo Apertura, perdió dos y empató uno. Es más, solo ha marcado tres goles y ha recibido ocho. Alianza Lima, en tanto, ganó en su único partido de la Liga1 ante Sport Huancayo por 1-0.

2 de Mayo vs Alianza Lima: alineaciones posibles



2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.