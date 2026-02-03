Malas noticias en Alianza Lima: Luis Advíncula y Luis Ramos son bajas para enfrentar a 2 de Mayo

Alianza Lima no llegará con su mejor equipo para enfrentar a 2 de Mayo de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. RPP pudo conocer que Luis Advíncula y Luis Ramos se lesionaron y son bajas en el equipo que dirige el argentino Pablo Guede.

Advíncula demostró despliegue ante Sport Huancayo, pero tras el triunfo salió cojeando. Su diagnóstico es sacroileitis por lo cual no viajará con el plantel blanquiazul rumbo a Paraguay.

Del mismo modo con Ramos, que tiene una distensión del recto femoral izquierdo. El exdelantero de América de Cali ingresó en el segundo tiempo ante Sport Huancayo. Ambos se suman a los también lesionados Jesús Castillo y Josué Estrada.

Ahora, el técnico Guede debe analizar quién será el reemplazante de Advíncula como lateral derecho. Sin duda, D'Alessandro Montenegro es el favorito para ocupar el puesto del 'Rayo'.

En tanto, Alianza perderá una pieza de recambio por lo sucedido con Ramos, que anotó en los amistosos ante Colo Colo e Inter Miami.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

Lista de buena fe de Alianza en Libertadores: