DT de 2 de Mayo: "Alianza Lima va a querer llevarnos por delante desde el primer minuto”

Alianza Lima enfrentará este miércoles a 2 de Mayo por Copa Libertadores y su técnico, Eduardo Ledesma, dijo que será un partido intenso desde el primer minuto por la necesidad de los locales de superar el 1-0 de la ida, y que será el partido más importante en la historia del club.

"Alianza Lima va a salir a buscar el resultado con todo, van a querer tomar las riendas del partido y van a querer llevarnos por delante tratar de hacernos jugar bien cerca de su arco y a partir de allí empatar lo más rápido posible", afirmó el DT.

El entrenador de 2 de Mayo señaló que Alianza Lima tiene muchas armas, por ejemplo, Paolo Guerrero quien si estás cerca del área puede definir ante una situación complicada. "Guerrero es ese tipo de jugador al que hay que respetar, pero no temerle", apuntó.

Eduardo Ledesma dijo también que su equipo tiene que evitar que los jugadores de Alianza Lima se sientan cómodos para evitar que tomen el dominio del encuentro. Además, afirmó que una vez que inicia el partido con muchas situaciones puede igualar los nombres del equipo rival.

"El futbolista paraguayo es un luchador, está en su ADN, eso se va a ver y se vio el otro día. Estamos preparados para ese tipo de situaciones. Alianza Lima tiene muchas armas, tiene además de Paolo a Quevedo que te puede desequilibrar por las bandas, muchos jugadores de buen pie por eso no podemos dejarlos crecer en el campo", añadió el DT en entrevista con Fútbol Satélite.

¿Cómo llegan Alianza Lima y 2 de Mayo a la vuelta de Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza viene de ganarle 2-1 a Comerciantes Unidos por la Liga1, en tanto que el 'Gallo Norteño' llega de empatar sin goles contra Cerro Porteño en el Apertura del fútbol paraguayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El partido está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Lima). El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por TV y streaming?

El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo será transmitido vía ESPN, Telefe YouTube, Pluto TV y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.