Altas y bajas confirmadas: Alianza Lima lanzó lista de convocados para enfrentar a 2 de Mayo

Alianza Lima buscará remontar este miércoles el 0-1 que sufrió la semana pasada ante 2 de Mayo de Paraguay para avanzar a la fase 2 de la Copa Libertadores, ante un rival que ya demostró que está dispuesto a hacer historia en su primera participación en el torneo continental.



El cuadro blanquiazul disputará el encuentro de vuelta después de vencer a Comerciantes Unidos, que le sirve para ser uno de los líderes del Torneo Apertura de la liga peruana.

A través de sus redes sociales, Alianza anunció la lista de 23 jugadores convocados para el enfrentamiento copero. La novedad es el regreso del mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor.

El ganador de la serie se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal.

Lista de convocados de Alianza Lima:

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Defensas: Luis Advíncula, Marco Huamán, Mateo Antoni, D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal, Josué Estrada y Jussepi García.

Volantes: Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Gaspar Gentilo, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez.

Delanteros: Federico Girotti, Paolo Guerrero y Luis Ramos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?