Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

Un partido que va a dar que hablar. Esta semana, Alianza Lima choca frente a 2 de Mayo por la vuelta de Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En Alianza Lima no cuentan con margen de error ya que, por lo menos, deben ganar por la mínima para tentar la tanda de penales. Un empate o una victoria a favor de 2 de Mayo, después de lo que fue su victoria 1-0 en la ida, pondrá al club guaraní en la siguiente instancia del torneo. Espera Sporting Cristal.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Alianza Lima y 2 de Mayo a la vuelta de Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza viene de ganarle 2-1 a Comerciantes Unidos por la Liga1, en tanto que el 'Gallo Norteño' llega de empatar sin goles contra Cerro Porteño en el Apertura del fútbol paraguayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El partido está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Lima). El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por TV y streaming?

El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo será transmitido vía ESPN, Telefe YouTube, Pluto TV y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Alianza Lima: Alejandro Duarte; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Pedro Aquino, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.