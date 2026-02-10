Últimas Noticias
Apuestas del Alianza Lima vs 2 de Mayo: la impresionante cuota si paraguayos ganan en Matute por la Libertadores

Alianza Lima ganó dos veces en el Torneo Apertura 2026.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima se mide este miercoles ante 2 de Mayo en el estadio Alejandro Villanueva por la Fase 1 de la Copa Libertadores. ¿Quién es el favorito?

Alianza Lima buscará revertir esta semana la eliminatoria ante 2 de Mayo, que ganó 1-0 en Paraguay y dio la gran sorpresa de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El equipo blanquiazul llegará a este partido con una serie de bajas como son la del chileno Esteban Pavez y Jesús Castillo, quienes se encuentran lesionados para la revancha ante 2 de Mayo.

El entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, aseguró que está "tranquilo", ya que su equipo está "mostrando un crecimiento" sostenido en su producción.

En la casa de apuestas el favorito es Alianza. En Apuesta Total una victoria victoriana paga 1.43, mientras que el empate tiene una cuota 4.44 y el triunfo paraguayo tiene una cuota de 9.10.

Alianza vs 2 de Mayo: cuotas de las casas de apuestas

Casa de apuestasAlianza Empate2 de Mayo
Apuesta Total1.434.449.10
Betsson1.404.5510.50
InkaBet1.354.558.80
Coolbet1.404.508.50
Betsafe1.354.458.80
Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

Alianza Lima 2 de Mayo Copa Libertadores

