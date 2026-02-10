Apuestas del Alianza Lima vs 2 de Mayo: la impresionante cuota si paraguayos ganan en Matute por la Libertadores

Alianza Lima buscará revertir esta semana la eliminatoria ante 2 de Mayo, que ganó 1-0 en Paraguay y dio la gran sorpresa de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El equipo blanquiazul llegará a este partido con una serie de bajas como son la del chileno Esteban Pavez y Jesús Castillo, quienes se encuentran lesionados para la revancha ante 2 de Mayo.

El entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, aseguró que está "tranquilo", ya que su equipo está "mostrando un crecimiento" sostenido en su producción.

En la casa de apuestas el favorito es Alianza. En Apuesta Total una victoria victoriana paga 1.43, mientras que el empate tiene una cuota 4.44 y el triunfo paraguayo tiene una cuota de 9.10.

Alianza vs 2 de Mayo: cuotas de las casas de apuestas