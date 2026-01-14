Últimas Noticias
No se quiere mudar: 2 de Mayo acelera los trabajos en su estadio para recibir a Alianza Lima en Copa Libertadores

El partido 2 de Mayo vs Alianza Lima se jugará el miércoles 4 de febrero
El partido 2 de Mayo vs Alianza Lima se jugará el miércoles 4 de febrero
Erick Chavez

Erick Chavez

·

Víctor Hugo Duarte, vicepresidente de 2 de Mayo, informó que se están haciendo mejoras en el Estadio Río Parapití para recibir a Alianza Lima por Copa Libertadores.

No se quieren mover de su estadio. Víctor Hugo Duarte, vicepresidente de 2 de Mayo, club que jugará con Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores, indicó que están haciendo todo lo posible para jugar en el Estadio Río Parapití, recinto donde hacen de local.

En conversación con Vs Sports, el dirigente explicó que están realizando trabajos en el estadio y que esperan que esté listo para el cotejo con el cuadro peruano.

"Nuestro objetivo principal es jugar de local en el Río Parapití ante Alianza Lima por la Libertadores", indicó en un primer momento.

"Estamos en un buen porcentaje, ya apurando para que eso suceda. Jugar de local nos vendrá bien en lo deportivo y económico",complementó.

Mejoras irán de la mano con el inicio del Torneo Paraguayo

Por otro lado, el directivo aseguró que, a la par de las mejoras que se están implementando en el Estadio Río Parapití, se disputarán las dos primeras fechas del Torneo Paraguay.

"Nos pidieron mejorar los accesos y los vestuarios. Lumínica y seguridad. Estamos en condiciones de hacer de local (en el Río Parapití) en esos partidos (Sportivo Luqueño y Olimpia)", finalizó Duarte.

2 de Mayo se enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores, el miércoles 4 de febrero en Asunción.

2 de Mayo Alianza Lima Copa Libertadores

