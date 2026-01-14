No se quiere mudar: 2 de Mayo acelera los trabajos en su estadio para recibir a Alianza Lima en Copa Libertadores

No se quieren mover de su estadio. Víctor Hugo Duarte, vicepresidente de 2 de Mayo, club que jugará con Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores, indicó que están haciendo todo lo posible para jugar en el Estadio Río Parapití, recinto donde hacen de local.

En conversación con Vs Sports, el dirigente explicó que están realizando trabajos en el estadio y que esperan que esté listo para el cotejo con el cuadro peruano.

"Nuestro objetivo principal es jugar de local en el Río Parapití ante Alianza Lima por la Libertadores", indicó en un primer momento.

"Estamos en un buen porcentaje, ya apurando para que eso suceda. Jugar de local nos vendrá bien en lo deportivo y económico",complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Mejoras irán de la mano con el inicio del Torneo Paraguayo

Por otro lado, el directivo aseguró que, a la par de las mejoras que se están implementando en el Estadio Río Parapití, se disputarán las dos primeras fechas del Torneo Paraguay.

"Nos pidieron mejorar los accesos y los vestuarios. Lumínica y seguridad. Estamos en condiciones de hacer de local (en el Río Parapití) en esos partidos (Sportivo Luqueño y Olimpia)", finalizó Duarte.

2 de Mayo se enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores, el miércoles 4 de febrero en Asunción.