Presidente de 2 de Mayo confiado en superar a Alianza y Sporting Cristal en Copa Libertadores: "Parece que iremos a Lima dos veces"

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, se mostró confiado en superar a Alianza Lima y Sporting Cristal en las fases previas de la Copa Libertadores.

Plena confianza. Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, equipo que enfrentará a Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores, se mostró seguro de pasar a la siguiente ronda del torneo.

En conversación con ABC, el dirigente sostuvo -en modo irónico- que tendrá que viajar dos veces a Lima. Y es que, si logra pasar la llave ante el cuadro de La Victoria, se enfrentará a Sporting Cristal.

“Parece que vamos a viajar dos veces a Lima”, indicó en un primer momento, para luego resalta la calidad de los equipos peruanos. "Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo”, complementó.

Los refuerzos de 2 de Mayo pensando en la Copa Libertadores

Por otro lado, Romero habló sobre las salidas y las llegadas de jugadores. En primer lugar, explicó la razón de la no continuidad de Juan Segundo Feliú, uno de los sus mejores elementos. “Según palabras de su representante, no quiso continuar en 2 de Mayo, quiso cambiar de aires”, indicó Romero. Además, confirmó que Jesús Rano, César Ramírez y Brian Fernández, habituales titulares, tendrán que regresar a Guaraní a pedido del club.

En tanto, dijo que ya cerró las incorporaciones de dos jugadores: Pedro del Valle y Josué Díaz. "Lo que nosotros tenemos cerrado y firmado es con Pedro del Valle y con Josué Díaz, que es volante central”, finalizó.

Copa Libertadores 2 de Mayo Alianza Lima Sporting Cristal

