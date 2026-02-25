"Fue todo muy rápido": mánager cuenta por qué Willie Colón fue internado y cómo fueron sus últimos días

Tras varios días de innumerables reacciones y mensajes de condolencias por la muerte de Willie Colón, ya se conocen detalles de cómo transcurrieron los últimos días del llamado 'Malo del Bronx', información que fue dada a conocer por Pietro Carlos, su amigo y representante artístico desde hace más de 20 años.

En una entrevista con el periodista y presentador dominicano Tony Dandrades, el mánager explicó que todo comenzó con una gripe que se complicó en cuestión de días.

"Fue muy rápido. Tuvo una pequeña gripe hace semana y media y se sentía mal, tenía problemas respiratorios. Fue al hospital, lo internaron para darle las medicinas necesarias para quitarle la gripe o una pequeña pulmonía, si se puede decir así, y todo estaba bien. Estaba en el hospital, estaba recibiendo tratamiento", comento al inicio. Sin embargo, la salud de Willie Colón se complicó de un momento a otro, pese a que los médicos le estaban administrando antibióticos como parte de su tratamiento. "El jueves se complicó todo, los problemas respiratorios lo pusieron muy mal y el viernes en la mañana, pues… tú sabes la historia, ya sabes lo que pasó. Fue todo muy rápido, hermano, muy rápido[...] uno piensa que no es tan urgente, una pequeña tos, sentir un poco que te falta la respiración y bueno… hoy ya no está con nosotros", comentó.

Murió Willie Colón, referente del latin jazz y figura esencial de la salsa. Su música combinó identidad barrial, conciencia social y proyección internacional.Fuente: Instagram: Willie Colón

¿Cuándo será el sepelio de Willie Colón? Sobre los servicios fúnebres de Willie Colón, su representante señaló que el propio músico dejó algunas instrucciones. "Estamos viendo eso, las alternativas. Willy siempre adelantaba al futuro. Él dejó unas instrucciones sobre qué quería que hiciéramos si llegaba este momento. Estamos trabajando en ello. Muy pronto lo anunciaremos", declaró. Confirmó además que el músico y productor será sepultado en Nueva York, tal como fue su deseo. "Será en Nueva York, ese fue su deseo. Vivió toda la vida en Nueva York. Nació en el Bronx. Hablando de Puerto Rico, amó siempre Puerto Rico, siempre hablaba de Manatí, siempre hablaba de su abuelita, siempre hablaba de sus raíces, de las vacaciones que pasaba siempre en Puerto Rico", agregó. También indicó que existe la posibilidad de que sus seguidores puedan despedirse de él, ya que por el momento se encuentran evaluando la logística. "Creo que sí. Eso es lo que estamos tratando de ver. Tú sabes cómo es la logística de tratar de acomodar a toda esa gente que lo quiso mucho y que quiere despedirse de él. Estamos en ese proceso. Creo que sí va a haber esa posibilidad. No sé qué tanto tiempo va a estar disponible porque imagino que serán muchas personas que querrán despedirse de él por el cariño que le tienen de tantos años", mencionó.

Willie Colón estuvo casado por más de 50 años con Julia Craig, también conocida como Julia Colón.Fuente: Facebook: Willie Colón

¿Qué se sabe de la esposa de Willie Colón? Pietro Carlos también se refirió al estado de Julia Craig, la viuda del artista. Ambos estuvieron casados por más de 50 años y de esa unión nacieron cuatro hijos.

"Ella está impactada. Toda una vida con Willy. Era una pareja muy unida, de mucho cariño del uno al otro. Siempre noté ese amor que tenía Willy por Julia, muy grande. Yo tuve el privilegio y la oportunidad de ser su mano derecha 23 años, pero ser su amigo por 35 años; desde 1989 somos amigos. Entonces es muy difícil pensar que está pasando todo esto", declaró.

Al final de la entrevista, Pietro respondió entre lágrimas qué le diría a Willie Colón si lo tuviera frente.

"Es que son tantas cosas, son tantos años que llevamos juntos. Ya no era el artista, éramos los amigos, un par de amigos que disfrutábamos darle la vuelta al mundo, ir a los conciertos, que nos reíamos de cualquier chiste, que cenábamos, almorzábamos, nos subíamos a un avión como algo normal. ¿Qué le puedo decir? Que va a hacer mucha falta, que me gustaría por lo menos tener una plática más con él, reírnos de nuevo", concluyó.