Fichajes de Sporting Cristal 2026: sigue las altas, bajas y rumores para Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

Sporting Cristal arrancó con la renovación en su plantel pensando en una buena campaña en la próxima Liga1 y en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2.



El cuadro celeste continuará con Paulo Autuori y su columna vertebral seguirá con Guillermo Enrique, Miguel Araujo, Luis Abram y Yoshimar Yotún.

En tanto, Cristal ya anunció la salida de una serie de bajas, entre ellos el argentino Nicolás Pasquini. Por otro lado, confirmó que el volante brasileno Gabriel Santana es su primera incorporación para el próximo año.

“Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes”, indicó en el post de bienvenida.

¿Cuáles son las principales bajas de Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Nicolás Pasquini

Alejandro Duarte

Jhilmar Duarte

Fernando Pacheco

Axel Cabello

Gabriel Alfaro

Gilmar Paredes

Matías Córdova



¿Cuáles son los principales fichajes de Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Gabriel Santana

¿Cuáles son los rumores en Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

José Sagredo

Luis Advíncula

Guillermo Enrique