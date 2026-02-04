Copa Libertadores: Juventud se enfrentará ante U. Católica (E) por la llave 2

U. Católica (E) se mide ante Juventud en el estadio Centenario mañana a las 19:30 horas. El partido será supervisado por Gery Vargas Carreño.
Juventud y U.Católica se enfrentarán mañana por la llave 2 de de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el estadio Centenario.
Gery Vargas Carreño es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario Juventud y U. Católica (E), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
