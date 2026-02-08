Paulo Autuori tras la caída de Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles, ofrecer presentes"

Caída rimense. Sporting Cristal perdió 2-1 con Melgar este domingo en el Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El gol triunfal de la visita llegó a los 90'+7, con lo que Sporting Cristal se quedó con las manos vacías en esta jornada. Tras el cotejo, el entrenador brasilero Paulo Autuori ofreció una conferencia de prensa y tuvo comentarios, en tono de sarcasmo, sobre los goles que recibió del 'dominó' en el segundo tiempo.

"Felicito al rival porque fue eficaz por las dos veces (goles) que regalamos. Nos gusta mucho regalar, ofrecer presentes. La gente habla y también hacemos goles. Todos los partidos, en altura y más. Ahora toca asumir la responsabilidad (...) Sufrimos goles sin asumir el mérito para el rival", dijo el DT de Cristal.

Pesar en Sporting Cristal por su derrota

En tanto, también se refirió al motivo que propició que su elenco pierda en el segundo cotejo oficial de la temporada en la liga peruana de primera división.

"Para mí, los errores defensivos puntuales son la principal razón (...) Hay mérito también del rival que lo hace bien", remarcó.

Por último, indicó que sus dirigidos en Sporting Cristal deben estar más finos de cara al arco rival para asegurar los partidos a su favor.

"Perdemos porque tuvimos oportunidades y no fuimos eficaces para convertir. La eficacia es todo en el fútbol, ofensiva y defensivamente (...) Cuando tuvimos la expulsión con los cambios, fue para avanzar. Logramos el empate con esfuerzo e intentamos en los minutos finales. Así es que también ofrecimos una oportunidad (para Melgar)", añadió Autuori.

Lo que fue el partido de Sporting Cristal contra Melgar

Para este duelo, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Por su parte, los arequipeños salieron con Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Deneumostier, Jesús Alcantar, Matías Zegarra; Horacio Orzán, Javier Salas, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar; Jhonny Vidalas y Bernardo Cuesta.