"Acá no se camina, acá se corre": DT de 2 de Mayo y la arenga a sus jugadores ante Sporting Cristal [VIDEO]

En 2 de Mayo quieren seguir haciendo historia en la Copa Libertadores de América. Y es que empataron a dos con Sporting Cristal por la ida de Fase 2, la cual se jugó en tierras paraguayas.

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, fue de atrás hacia adelante ya que su conjunto caía 1-0 a manos de Sporting Cristal en Pedro Juan Caballero, pese a tener un hombre más en la cancha por expulsión del delantero peruano Luis Iberico en el primer tiempo.

Así, en pleno cotejo, el DT de 2 de Mayo tuvo tremendas palabras para sus dirigidos. Las mismas se volvieron viral entre los hinchas del popular 'Gallo Norteño', al igual que en los fanáticos del fútbol profesional de Paraguay.

2 de Mayo empató con Sporting Cristal en condición de local. | Fuente: ESPN

Eduardo Ledesma, referente en 2 de Mayo

"Nadie dijo que iba a ser fácil el partido. Acá no se camina, acá se corre. Se pelea. Se sale rápido del offside... No me puedo quedar parado", le dijo el estratega a sus jugadores.

Lo dicho fue en la primera parte en el momento que hidratación que se les brinda a los futbolistas. Aprovechó no solo para dar indicaciones, sino también para arengar a los suyos.

Tras ello, el DT de 2 de Mayo ofreció una conferencia de prensa en la que tuvo comentarios sobre lo vivido en la ida frente a Sporting Cristal en condición de local.

"Lo que no queríamos que suceda, sucedió. Mucho tiempo le dejamos al rival jugar, le dejamos al rival poder sostener y defenderse con el balón. Hay cosas para mejorar. Lo bueno que esto tiene es que te da revancha, pero debemos mejorar mucho", indicó.

Más adelante, apuntó que "Sabíamos que Sporting Cristal tiene muy buena posesión, que sabe tener el balón, que se defiende bien. Es un equipo que sabe jugar, sabe posicionarse en el campo. ​Cuando perdíamos el balón no presionábamos rápido y le dábamos mucho tiempo a ellos para poder organizarse. Creo que después, por momentos, también siento que no nos animamos del todo para llevar el resultado que nosotros queríamos".