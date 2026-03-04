Sin Sudamericana y sin técnico: Garcilaso anunció salida de Hernán Lisi

Deportivo Garcilaso oficializó la salida de su entrenador Hernán Lisi. La medida llegó tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana luego de caer por 2-0 ante Alianza Atlético. A través de un comunicado el club señaló que la medida responde a una evaluación objetiva y responsable.



El Club señaló que la determinación se tomó “fiel a sus principios y a la responsabilidad que implica representar a nuestra ciudad y a nuestra historia”, anunciando que se decidió “concluir el vínculo contractual con el profesor Hernán Lisi y su comando técnico”.



Asimismo, Deportivo Garcilaso precisó que la medida responde a “una evaluación objetiva y responsable del presente deportivo”, remarcando que se priorizaron “los intereses superiores de la institución y el cumplimiento de los objetivos trazados para la temporada 2026”.



En el comunicado, la institución agradeció los servicios prestados y el profesionalismo de Hernán Lisi, demostrado durante su permanencia, además, de desearle éxitos en sus futuros proyectos.

"El Club Deportivo Garcilaso reafirma que cada determinación que se adopta tiene como único propósito fortalecer el proyecto institucional, consolidar nuestra competitividad y honrar el compromiso asumido con nuestros hinchas, patrocinadores y la ciudad del Cusco", afirmó el club en el comunicado.





Deportivo Garcilaso finalizó el documento enfatizando que seguirán trabajando con convicción, liderazgo y responsabilidad para alcanzar las metas que su historia exige.

En la Liga 1, Deportivo Garcilaso perdió el fin de semana por 3-2 ante Cienciano y se ubica en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 5 puntos.