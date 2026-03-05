Carlos Alcántara fue captado besando a una mujer en medio de fuertes rumores de separación [VIDEO]

Antes de que surgieran los rumores de una posible separación de su esposa, Jossie Lindley, el actor Carlos Alcántara había sido captado la madrugada del domingo, 18 de enero, en una discoteca de Punta Hermosa. Según imágenes difundidas por el programa Magaly TV, la firme, el exintegrante de Pataclaun aparece divirtiéndose con un grupo de amigos, especialmente con una mujer, con la que conversaba placenteramente.

En ese tiempo, el actor publicaba en sus redes sociales videos e imágenes de su participación como jurado en el reality Yo Soy, además de contenido para promocionar su nueva película La Gran Sangre. Sin embargo, no hubo rastros de publicaciones al lado de esposa, con quien inició su relación hace más de 30 años.

Las señales de soltería de Carlos Alcántara

Según el informe presentado en el programa de Magaly Medina, las señales de que Alcántara estaría soltero crecieron cuando el 22 de febrero ofreció una entrevista al pódcast de Shirley Arica. Tras ese encuentro, el actor protagonizó varios titulares debido a que habría mostrado una actitud coqueta con la modelo.

A esto se suma un comentario que el mismo protagonista de la saga Asu Mare hizo durante una de las emisiones de Yo Soy. En medio de bromas con sus compañeros del jurado, mencionó que desde hace un tiempo se encontraba soltero.

El nuevo 'ampay' a Carlos Alcántara

La noche del martes. 3 de marzo, alrededor de las 10:00 p.m., Carlos Alcántara fue captado nuevamente por cámaras del programa cenando en un restaurante del distrito limeño de San Isidro junto con una mujer que no era su esposa. Ambos fueron vistos desde el balcón del local y, en determinado momento, protagonizaron escenas cariñosas que incluyeron abrazos y besos.

Pasada la medianoche, el popular 'Cachín' salió del restaurante con su acompañante para abordar un vehículo, sin que se informara cuál fue su destino. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales ni ha confirmado su separación con su esposa, quien tampoco ha hecho declaraciones. Lo último que se conocía es que ella estuvo delicada de salud.

