Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sport Boys llegó a un acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para que sean sus nuevos fichajes

Zambrano y Trauco también han jugado juntos en la Selección Peruana.
Zambrano y Trauco también han jugado juntos en la Selección Peruana. | Fuente: Alianza Lima/Instagram Miguel Trauco
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer respecto al acuerdo entre Sport Boys con los jugadores Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Tras salir de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Miguel Trauco están cerca de firmar con Sport Boys para lo que resta de la temporada 2026 en la Liga1 Te Apuesto.

Y es que RPP pudo conocer que Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a un acuerdo con Sport Boys. Restan detalles para que todo se haga oficial y ambos futbolistas pasen al cuadro del Callao en la liga peruana de primera división.

En las próximas horas es que el Boys les alcanzará la propuesta formal a ambos futbolistas. Así, de aceptarla, los internacionales con la Selección Peruana pondrán su rúbrica con el elenco que dirige Jaime de la Pava.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Carlos Zambrano no juega desde el mes de enero.
Carlos Zambrano no juega desde el mes de enero. | Fuente: Club Alianza Lima

El acuerdo es hasta el final de la presente campaña y si es que se llegan a ciertos objetivos el mismo puede extenderse por un año más, todo de cara al centenario del club en el 2027.

Los dos jugadores pueden jugar por otro equipo en el Apertura de la Liga1 ya que sus marchas de Alianza se dieron antes que los mismos debuten en el cuadro de Pablo Guede.

Hay que tener en cuenta, además, que tanto Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron separados de Alianza Lima por un caso de indisciplina. También, recibieron una denuncia por un supuesto abuso sexual por parte de una ciudadana argentina en el mes de enero.

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)

Sábado 7 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)

4:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (Estadio Alberto Gallardo)

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de marzo

1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)

Lunes 9 de marzo

5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Sport Boys Miguel Trauco Carlos Zambrano Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA