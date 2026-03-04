Sport Boys llegó a un acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para que sean sus nuevos fichajes

Carlos Zambrano no juega desde el mes de enero. |
Fuente: Club Alianza Lima
El acuerdo es hasta el final de la presente campaña y si es que se llegan a ciertos objetivos el mismo puede extenderse por un año más, todo de cara al centenario del club en el 2027.
Los dos jugadores pueden jugar por otro equipo en el Apertura de la Liga1 ya que sus marchas de Alianza se dieron antes que los mismos debuten en el cuadro de Pablo Guede.
Hay que tener en cuenta, además, que tanto Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron separados de Alianza Lima por un caso de indisciplina. También, recibieron una denuncia por un supuesto abuso sexual por parte de una ciudadana argentina en el mes de enero.
Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de marzo
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)
Sábado 7 de marzo
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)
1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)
4:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (Estadio Alberto Gallardo)
7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)
Domingo 8 de marzo
1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)
3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)
Lunes 9 de marzo
5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)