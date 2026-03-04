Sport Boys llegó a un acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para que sean sus nuevos fichajes

Tras salir de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Miguel Trauco están cerca de firmar con Sport Boys para lo que resta de la temporada 2026 en la Liga1 Te Apuesto.

Y es que RPP pudo conocer que Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a un acuerdo con Sport Boys. Restan detalles para que todo se haga oficial y ambos futbolistas pasen al cuadro del Callao en la liga peruana de primera división.

En las próximas horas es que el Boys les alcanzará la propuesta formal a ambos futbolistas. Así, de aceptarla, los internacionales con la Selección Peruana pondrán su rúbrica con el elenco que dirige Jaime de la Pava.