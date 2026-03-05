Los encargados de impartir justicia: lista de árbitros para la sexta fecha del Torneo Apertura 2026

Se viene una jornada clave. Desde este viernes, 6 de marzo, hasta el lunes 9 del mismo se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa, Alianza Lima es el único líder en lo que va del campeonato tras su sufrida victoria en Cajamarca la semana pasada. Ahora, los íntimos tendrán un duro rival en condición local, cuando se encarguen de cerrar la fecha contra Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, el vigente tricampeón de la Liga1, Universitario de Deportes, tendrá que ir a la altura de Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas. Además, Sporting Cristal -en medio de su participación en la Fase 3 de la Copa Libertadores- buscará reponerse a nivel local frente al Alianza Atlético.

Así, en relación con esta jornada, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio la lista de los referís que se encargarán de impartir justicia. A continuación, te la presentamos.

Programación de árbitros de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36) - Edwin Ordóñez, FIFA

Sábado 7 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre) - Julio Quiroz, Conar

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra) - Bruno Pérez, FIFA

4:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (Estadio Alberto Gallardo) - Daniel Ureta, FIFA

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega) - Walter Guadalupe, Conar

Domingo 8 de marzo

1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma) - Kevin Ortega, FIFA

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas) - Augusto Menéndez, FIFA

Lunes 9 de marzo

5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega) - Sebastián Lozano, Conar

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva) - Joel Alarcón, FIFA