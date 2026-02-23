Flores Nano cuestiona falta de un plan alternativo en el Congreso tras censura de Jerí: "No se puede improvisar permanentemente"

Lourdes Flores Nano, lideresa histórica del Partido Popular Cristiano (PPC), aseguró que los partidos que votaron a favor de la censura de José Jerí tienen una "corresponsabilidad" de no tener un plan alternativo y han vuelto a "improvisar" respecto al cargo de presidente, anteponiendo sus intereses "menudos" sobre las necesidades de la población.

"No se puede improvisar permanentemente en política. Comenzar un gobierno improvisadamente, tirar un dado, es lo que dije, parecen jugadores de cachito en una cantina", mencionó en diálogo con RPP.

La excandidata a la Presidencia señaló que, debido a este escenario, los peruanos deben buscar en la elección de abril una alternativa "seria", con responsabilidad y madurez para el cargo, aunque estimó que en los comicios se verá nuevamente un voto "improvisado" y no reflexionado y pensado, debido a la fragmentación política.

"Yo quiero hacer esta invocación, primero, que paremos el pleito. Nadie va a ganar con mayoría en el Perú (...) Soy consciente de que tenemos que sumar. Entonces paremos de pelear. Hay que buscar los frentes y los puentes y hay que buscar al líder que tienda esos puentes porque el Perú no puede seguir siendo un cachito en la cantina", dijo en diálogo con RPP.

Recordó que Roberto Chiabra, congresista y actual candidato de Unidad Nacional —coalición a la que pertenece el PPC—, aceptó tomar la encargatura de la Presidencia tras la salida de Jerí, pese a que esto implicaría renunciar a su postulación; sin embargo, habría hallado oposición en el Legislativo, pues se oponía al "reparto del poder" que buscaban en el Ejecutivo los demás partidos.

Así, señaló que Chiabra es una alternativa "mucho más convocante y serena" que las demás que aparecen en la derecha peruana, entre ellas Rafael López Aliaga, pues representa serenidad, firmeza y capacidad de diálogo.

Balcázar y De Soto "deben mantener la línea económica"

Por otro lado, sostuvo que el nuevo presidente José Balcázar, junto con el premier Hernando de Soto, deben evitar tocar "las grandes líneas económicas" y mantener la dirección del Banco Central de Reserva (BCR), con Julio Velarde a la cabeza.

Asimismo, consideró que De Soto puede darle "cierta tranquilidad" al país gracias a su "prestigio internacional", pues guarda una mirada internacional valiosa en un momento en el que Perú está en los ojos de Estados Unidos y China.

"Creo que De Soto es una persona que puede tener puentes con los chinos con los que tampoco hay que pelearse; creo que son aliados importantes, pero tampoco hay que entregarles el Perú, y con los americanos, a los cuales hay que llamar. No sé si solo para comprar las armas, sino que me gustaría más con una genuina vocación de inversión y ojalá el nuevo embajador traiga ese destino, pero habrá que verlo en la coyuntura diaria", refirió.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía y a los partidos a mantener una postura de vigilancia sobre el gobierno de transición para asegurar que se mantengan estas líneas económicas y se logre una transferencia de mando ordenada.