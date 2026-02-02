The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores?

The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: se enfrentan este martes 3 de febrero por el encuentro de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan The Strongest vs Táchira en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira se disputará este martes 3 de febrero en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El recinto tiene capacidad para 41 143 espectadores.

¿A qué hora juegan The Strongest vs Táchira en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m. En Bolivia , el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 8:30 p.m.

, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela , el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.

En Chile, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.

En México , el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el The Strongest vs Táchira en vivo por TV?



El partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

The Strongest vs Táchira: alineaciones posibles

The Strongest: Rodrigo Banegas, Sebastián Altamirano, Pablo Pedraza, Daniel Lino; Tobias Moriceau, John García, Álvaro Quiroga; Jorge Lovera, Fabiricio Quaglio; Andrés Chávez y Gabriel Sotomayor.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Juan David Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig; Edgar Peréz, Gustavo Lozano; Carlos Sosa, Jairo Villalpando, Adalberto Peñaranda; José Manuel Balza.