The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores?

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: sigue la transmisión del partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores.

The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: se enfrentan este martes 3 de febrero por el encuentro de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan The Strongest vs Táchira en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira se disputará este martes 3 de febrero en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El recinto tiene capacidad para 41 143 espectadores.

¿A qué hora juegan The Strongest vs Táchira en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 10:30 p.m.
  • En México , el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre The Strongest vs Táchira comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el The Strongest vs Táchira en vivo por TV?

El partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

The Strongest vs Táchira: alineaciones posibles

The Strongest: Rodrigo Banegas, Sebastián Altamirano, Pablo Pedraza, Daniel Lino; Tobias Moriceau, John García, Álvaro Quiroga; Jorge Lovera, Fabiricio Quaglio; Andrés Chávez y Gabriel Sotomayor.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Juan David Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig; Edgar Peréz, Gustavo Lozano; Carlos Sosa, Jairo Villalpando, Adalberto Peñaranda; José Manuel Balza.

The Strongest Deportivo Táchira

