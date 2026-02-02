Copa Libertadores: Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

Toda la previa del duelo entre The Strongest y Táchira. El partido se jugará en el estadio el coloso de Miraflores mañana a las 19:30 horas. Será arbitrado por Paulo Zanovelli da Silva.
Horario The Strongest y Táchira, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
