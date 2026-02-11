¡Así erró su penal! Eryc Castillo no pudo anotar el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo [VIDEO]

Ángel Martínez le atajó el penal a Eryc Castillo y el conjunto paraguayo sigue arriba en la serie ante Alianza Lima.

Alianza Lima arrancó con un once ofensivo para revertir la serie ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, no se le abrió el marcador en el cierre del primer tiempo del partido en el estadio Alejandro Villanueva.

El cuadro blanquiazul intentó con Paolo Guerrero y Federico Girotti, hasta que en el minuto 38 el árbitro del partido cobró un penal a favor de Alianza tras una mano en el área visitante.

A los 38 minutos de juego, Eryc Castillo se paró frente al balón, pero su remate de derecha fue atajado por el arquero Ángel Martínez, que se puso el traje de héroe.

2 de Mayo venció 1-0 la semana pasada y ya demostró que está dispuesto a hacer historia en su primera participación en el torneo continental.

El ganador de la serie se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal.

Eryc Castillo y su remate de penal en Matute. | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.