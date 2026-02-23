Nuevos personajes y un adelanto: mira lo que se viene en la tercera temporada de ‘Merlina’ en Netflix

La serie más vista en la historia de Netflix, Merlina, puso en marcha la producción de su tercera temporada. El rodaje comenzó en las afueras de Dublín, Irlanda, marcando el regreso al oscuro universo de Nevermore Academy, donde una nueva amenaza promete alterar la ya inquietante rutina de la institución.

La plataforma confirmó además la incorporación de destacadas figuras al reparto. Entre los nuevos fichajes se encuentran Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Ellos se suman a la ya anunciada Eva Green, quien interpretará a Ofelia, la hermana perdida de Morticia Addams, un personaje que promete revelar nuevos secretos del linaje familiar.

Aunque la producción mantiene en reserva detalles específicos sobre los roles que desempeñarán los recién llegados, los creadores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, adelantaron que la nueva entrega explorará misterios largamente ocultos de la Familia Addams. Según señalaron, los seguidores pueden esperar un tono aún más oscuro, con giros que pondrán a prueba tanto a estudiantes como a profesores de Nevermore.

El elenco principal también regresará para esta nueva etapa. Jenna Ortega retomará su papel como Wednesday Addams, acompañada por Catherine Zeta-Jones en el rol de Morticia y Luis Guzmán como Gomez Addams. Además, el productor ejecutivo y director Tim Burton expresó su entusiasmo por reencontrarse con el equipo original y trabajar nuevamente con colaboradores cercanos.

¿En qué quedó la segunda temporada de ‘Merlina’?

A lo largo de la segunda temporada, Morticia describe a su hermana como desaparecida después de que perdió el control de sus poderes como Raven. Este es un paralelo perturbador con la pérdida de habilidades psíquicas de Merlina, lo que provocó lágrimas negras que brotaban de sus globos oculares.

Cuando Morticia le entrega a su hija el viejo diario de Ophelia al final de la temporada 2, sus poderes regresan en forma de una visión terrible: Ophelia encerrada en una habitación similar a una mazmorra en la mansión de la abuela Hester (Joanna Lumley). Esto plantea todo tipo de nuevas preguntas para la temporada 3.

La segunda temporada se estrenó a principios de 2025 y rápidamente se convirtió en la cuarta serie en inglés más vista de todos los tiempos en Netflix. Esto sigue al éxito de la primera temporada, que sigue siendo la serie más vista.