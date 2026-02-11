Alianza Lima cerca del primero: el increíble gol que se perdió Paolo Guerrero ante 2 de Mayo [VIDEO]

Alianza Lima pisó el acelerador desde el arranque del duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Y no sorprendió que el cuadro blanquiazul contó con la primera gran ocasión de gol.

Cuando se jugaba el minuto 22, Federico Girotti se elevó por encima de todos y asistió a Paolo Guerrero que controló el balón, pero no pudo convertir la anotación.

2 de Mayo venció 1-0 la semana pasada y ya demostró que está dispuesto a hacer historia en su primera participación en el torneo continental.



El ganador de la serie se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal.

🚨 Paolo Guerrero y la ocasión de GOL que tuvo para igualar la serie a favor de Alianza Lima 🇵🇪.



Estuvo solo frente al arco tras una jugada de cabeza de Girotti. #Libertadores



pic.twitter.com/7ugq884Vlz — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) February 12, 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.