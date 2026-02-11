Alianza Lima cerca del primero: el increíble gol que se perdió Paolo Guerrero ante 2 de Mayo [VIDEO]

Alianza Lima pisó el acelerador desde el arranque del duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Y no sorprendió que el cuadro blanquiazul contó con la primera gran ocasión de gol.
Cuando se jugaba el minuto 22, Federico Girotti se elevó por encima de todos y asistió a Paolo Guerrero que controló el balón, pero no pudo convertir la anotación.
2 de Mayo venció 1-0 la semana pasada y ya demostró que está dispuesto a hacer historia en su primera participación en el torneo continental.
El ganador de la serie se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.
2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.