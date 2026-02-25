Copa Libertadores: Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Guaraní vs Juventud, que se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco mañana a las 17:00 horas. Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.
Guaraní y Juventud buscarán mañana seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 17:00 horas en el estadio Defensores del Chaco.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.
Horario Guaraní y Juventud, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
