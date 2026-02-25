Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Copa Libertadores: Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1

Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1
Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Guaraní vs Juventud, que se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco mañana a las 17:00 horas. Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.

Guaraní y Juventud buscarán mañana seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 17:00 horas en el estadio Defensores del Chaco.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Horario Guaraní y Juventud, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Guaraní Juventud Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA