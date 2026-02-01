Alianza Atlético vs. Cusco FC hoy: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Apertura 2026?

Alianza Atlético vs. Cusco FC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En la pasada temporada, la tienda de Cusco sorprendió porque quedó como Perú 2 y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De la mano de Miguel Rondelli en la dirección técnica, el club dorado le ganó a Sporting Cristal en los playoffs, con lo que se metió al torneo internacional de este año.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Cusco FC a la fecha 1 de la Liga 1 2026?



En Alianza Atlético vienen de perder 3-0 con Juan Pablo II en un amistoso, en tanto que los cusqueños perdió 4-0 con The Strongest.

Fecha y estadio del partido Alianza Atlético vs Cusco FC por la Liga 1 2026

El partido está programado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

Horario del partido Alianza Atlético vs Cusco FC por la Liga 1 2026

En Perú , el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Atlético vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Cusco FC en vivo?

El partido de Alianza Atlético contra Cusco será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 HD de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.