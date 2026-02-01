Oliver Sonne por su asistencia a Joao Grimaldo: "Se van a volver locos en Perú"

Debutó de la mejor manera. Oliver Sonne tuvo su primer partido oficial con la camiseta del Sparta Praga en la goleada 3-0 de su conjunto, como visitante, contra Dukla.

En el segundo tiempo, Oliver Sonne ingresó al terreno de juego junto a Joao Grimaldo y ambos destacaron. Resulta que el lateral derecho asistió al extremo para que este marque el tercer tanto de su elenco fuera de casa en la jornada 20 del campeonato checo.

Tras el duelo, Sonne tuvo breves declaraciones a la prensa oficial de su elenco y mostró su felicidad por ya contar con minutos en la cancha con el tradicional Sparta Praga.

Oliver Sonne ya es uno más en Sparta Praga

"Es bueno tener a mi amigo peruano en el otro poste anotando. Creo que se van a volver locos en Perú", indicó el jugador cedido por el Burnley de la Premier League.

En otro momento, el internacional con la Selección Peruana aguarda que su compañero de equipo siga a gran nivel. Ambos quieren destacar en República Checa.

"Primera asistencia y primer gol. Creo que es bueno. Espero que Joao siga dando lo mejor y es muy bueno que anote goles. Eso es bueno", añadió Oliver Sonne.

Con este resultado, el Sparta Praga sigue en el segundo ligar de la liga checa de primera división, ahora con 41 puntos, a 4 unidades del líder Slavia Praga. El 8 de febrero le toca visitar a Zlin.

La llegada de Oliver Sonne a Sparta Praga

Cuando se confirmó su fichaje, Oliver Sonne habló de sus cualidades como futbolista. Tiene claro su lugar en el mundo del fútbol.

"Estoy feliz y complacido de estar aquí. Ser parte de este club. Mi abuela es peruana y decidí ir al equipo nacional, pese a que pasé toda mi infancia en Dinamarca. Soy un jugador y voy arriba y abajo. Corro mucho por la banda y espero colaborar con asistencias. Juego con una gran energía", dijo.