Volvieron los pitos en el Bernabéu: Vinicius fue silbado y respondió a los hinchas del Real Madrid [VIDEO]

Vinicius lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: J.J. Guillen
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Real Madrid jugó ante el Rayo por LaLiga tras perder con Benfica y Vinicius Junior fue uno de los señalados por los hinchas del club.

Este domingo, Real Madrid -con Vinicius Junior como titular- recibió al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por la fecha 22 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La contienda fue la primera del Real Madrid tras la debacle ante Benfica, lo que lo sacó de manera directa de los octavos de final de la Champions League. El recinto merengue, como ante Levante hace unos días, silbó a sus jugadores y uno de los más señalados fue el delantero brasilero Vinicius Junior.

A poco de iniciado la primera parte, Vinicius tuvo una jugada de ataque por el sector izquierdo y los fanáticos de la 'Casa Blanca' no se guardaron nada; de inmediato lo silbaron.

Estos fueron los silbidos que recibió el brasilero Vinicius Junior.
Estos fueron los silbidos que recibió el brasilero Vinicius Junior. | Fuente: ESPN

Los pitos a Vinicius Junior

No todo quedó allí porque después que un rival lanzara la pelota al tiro de esquina, 'Vini' fue hacia los hinchas y pidió apoyo. Sin embargo, su molestia era evidente.

Es más, el internacional con la Selección de Brasil siguió en lo suyo y abrió el marcador. Su gol se dio a los 15' de la primera parte.

Para este partido, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

De otro lado, el elenco rayista tuvo a Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Ciss, Gumbau, Palazón, García; Akhomach y De Frutos.

