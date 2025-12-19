Nuevo arquero en La Victoria: Alianza Lima anunció el fichaje de Alejandro Duarte para el 2026

“Un nuevo capítulo empieza”. Con esa frase, Alianza Lima dio a conocer de manera oficial este viernes el fichaje del arquero Alejandro Duarte, quien se suma al plantel blanquiazul para la próxima temporada.

“¡Bienvenido, Alejandro Duarte!”, destacaron los íntimos en redes sociales para anunciar la incorporación del guardameta de 31 años, quien llega a La Victoria procedente de Sporting Cristal y que competirá por el puesto como titular con Guillermo Viscarra.

Alejandro Duarte ya es de Alianza Lima

Alejandro Duarte comenzó su carrera profesional en el arco del Juan Aurich, debutando en la temporada 2013. Sumando cada vez más experiencias, pasó por las filas de Cienciano, Deportivo Municipal y de la Universidad San Martín, donde logró destacarse.

En 2018, se encontró con su primera posibilidad de emigrar, debido al interés del Lobos BUAP de México. Apenas tuvo 4 partidos en el club y fue cedido al Atlético Zacapetec del ascenso para gozar de continuidad.

En 2020, se une al Sportivo Luqueño de Paraguay y al año siguiente regresa al fútbol peruano al ser fichado por Sporting Cristal, siendo clave la presencia de Roberto Mosquera, con quien anteriormente trabajó en Juan Aurich.

Alejandro Duarte tuvo un intermedio en 2024 por el Alajuelense de Costa Rica y, luego, retornó a las filas del conjunto celeste, aunque no llegó a tener el mismo protagonismo que en su primer periodo.

En Sporting Cristal jugó en total 77 partidos y ganó la Copa Bicentenario 2021. Este año solo jugó contra Ayacucho FC y UTC en la Liga1.

Competencia en el arco de Alianza Lima

Guillermo Viscarra, en principio, será el guardameta titular de Alianza Lima para la próxima temporada, aunque el boliviano tendrá un año exigente con los compromisos de su selección, que aún aguarda por conseguir su clasificación al Mundial 2026.

Así, Alejandro Duarte asoma con posibilidades para tener apariciones en el arco blanquiazul, dado que también se concreta la salida de Ángelo Campos en el plantel.

Con Duarte, los refuerzos anunciados hasta el momento por el equipo que será dirigido por Pablo Guede son los laterales D’Alessandro Montenegro y Christian Carbajal, el mediocampista Jairo Vélez y el delantero Luis Ramos. El club está muy cerca de cerrar el fichaje del delantero argentino Federico Girotti, quien pertenece al Talleres de Córdoba.