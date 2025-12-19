Guillermo Farré aseguró que "basurearon y menospreciaron" su proceso en Sporting Cristal

El entrenador Guillermo Farré tuvo un paso en Sporting Cristal entre las temporadas 2024 y 2025 de la Liga1 y Copa Libertadores, aunque los resultados no se dieron y fue destituido de su cargo.
"Mi agradecimiento a toda la hinchada, quienes han ofrecido su amor incondicional en todo momento hacia estos hermosos colores", dijo Guillermo Farré en un comunicado. Ahora, ya lejos del presente celeste, el DT argentino recordó lo que fue su aventura con el buzo de Sporting Cristal.
"Hubo mentiras a lo largo de mi proceso. Me basurearon y menospreciaron a tal punto que antes de arribar a Perú yo estaba expuesto al comentario", le dijo el ex DT de Cristal a Bolavip.