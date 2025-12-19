Últimas Noticias
Guillermo Farré aseguró que "basurearon y menospreciaron" su proceso en Sporting Cristal

Farré llegó a Sporting Cristal en junio del año 2024.
Farré llegó a Sporting Cristal en junio del año 2024. | Fuente: Club Sporting Cristal
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En conversación con la prensa extranjera, Guillermo Farré comentó que el entorno de su Sporting Cristal no fue el mejor para destacar.

El entrenador Guillermo Farré tuvo un paso en Sporting Cristal entre las temporadas 2024 y 2025 de la Liga1 y Copa Libertadores, aunque los resultados no se dieron y fue destituido de su cargo.

"Mi agradecimiento a toda la hinchada, quienes han ofrecido su amor incondicional en todo momento hacia estos hermosos colores", dijo Guillermo Farré en un comunicado. Ahora, ya lejos del presente celeste, el DT argentino recordó lo que fue su aventura con el buzo de Sporting Cristal.

"Hubo mentiras a lo largo de mi proceso. Me basurearon y menospreciaron a tal punto que antes de arribar a Perú yo estaba expuesto al comentario", le dijo el ex DT de Cristal a Bolavip.

Guillermo Farré dirige actualmente a Aldosivi en el fútbol argentino.
Guillermo Farré dirige actualmente a Aldosivi en el fútbol argentino. | Fuente: Club Atlético Aldosivi

Farré habla de Sporting Cristal

Asimismo, el DT -con pasado en Belgrano de Córdoba- mencionó que el ambiente no fue el mejor para que el elenco celeste vaya hacia adelante bajo su dirección.

"Todo el entorno desestabilizó lo que era la estructura del club. Lo tomo del lado personal y los jugadores que tuve me gustaría tenerlos en otro fútbol", agregó el estratega.

Asimismo, respecto a los futbolistas de Sporting Cristal que fueron parte de su ciclo, Guillermo Farré remarcó que espera que los pueda tener otra vez para aplicar la versión del fútbol que esperaba.

"Me encantaría que puedan trabajar en una competitividad diferente para que entiendan que les exigía ciertas cosas o mentalidades que por ahí veían que estaba equivocado", dijo el actualmente estratega de Aldosivi.

La actualidad de Sporting Cristal

De otro lado, Julio César Uribe, director de Fútbol de Sporting Cristal, se pronunció sobre la posibilidad de jugar ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

"No podemos pensar en forma subjetiva, que sí es real, pero subjetiva. Para nosotros, el objetivo ahorita es hacer el objetivo más fuerte, que es lo que necesitamos. Prepararnos para con quien nos toque enfrentar, que todavía no lo sabemos, pero nosotros ser lo suficientemente fuerte para superar a quien nos toque", declaró el popular 'Diamante'.

