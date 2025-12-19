Guillermo Farré aseguró que "basurearon y menospreciaron" su proceso en Sporting Cristal

Guillermo Farré dirige actualmente a Aldosivi en el fútbol argentino. | Fuente: Club Atlético Aldosivi

Farré habla de Sporting Cristal

Asimismo, el DT -con pasado en Belgrano de Córdoba- mencionó que el ambiente no fue el mejor para que el elenco celeste vaya hacia adelante bajo su dirección.

"Todo el entorno desestabilizó lo que era la estructura del club. Lo tomo del lado personal y los jugadores que tuve me gustaría tenerlos en otro fútbol", agregó el estratega.

Asimismo, respecto a los futbolistas de Sporting Cristal que fueron parte de su ciclo, Guillermo Farré remarcó que espera que los pueda tener otra vez para aplicar la versión del fútbol que esperaba.

"Me encantaría que puedan trabajar en una competitividad diferente para que entiendan que les exigía ciertas cosas o mentalidades que por ahí veían que estaba equivocado", dijo el actualmente estratega de Aldosivi.

La actualidad de Sporting Cristal

De otro lado, Julio César Uribe, director de Fútbol de Sporting Cristal, se pronunció sobre la posibilidad de jugar ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

"No podemos pensar en forma subjetiva, que sí es real, pero subjetiva. Para nosotros, el objetivo ahorita es hacer el objetivo más fuerte, que es lo que necesitamos. Prepararnos para con quien nos toque enfrentar, que todavía no lo sabemos, pero nosotros ser lo suficientemente fuerte para superar a quien nos toque", declaró el popular 'Diamante'.