Liga 1: Universitario se enfrentará a Cusco FC por la fecha 2

Cusco FC y Universitario se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 del campeonato peruano, a partir de las 20:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y Universitario

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos del campeonato peruano

Cusco FC no pudo ante Alianza Atlético en el Sin Confirmar.

Últimos resultados de Universitario en partidos del campeonato peruano

Universitario venció 2-0 a ADT de Tarma en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El encuentro será supervisado por Kevin Ortega Pimentel, el juez encargado.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs UTC: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Comerciantes Unidos: 22 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Cienciano: 13 de febrero - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sporting Cristal: 21 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

