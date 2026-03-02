Con el Melgar vs. Alianza Lima: la programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1

Se viene una jornada vital de la Liga1 Te Apuesto. Y es que del viernes 6 al lunes 9 de marzo se jugará la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima, luego de lo que fue su triunfo sobre UTC en la altura de Cajamarca, tiene una dura prueba a la vuelta de la esquina. Los íntimos, en esta nueva jornada, reciben al FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de defender su liderato.
Por su parte, el vigente tricampeón de la Liga1, Universitario de Deportes, irá hasta la altura en esta oportunidad. A los cremas -que sueñan con el 'tetra' a fin de temporada- les toca chocar frente al siempre complicado Los Chankas. La 'U' vienen de ganarle por la mínima a FC Cajamarca en condición de local.
Además, se debe tener en cuenta que el cotejo de Sporting Cristal frente a Alianza Atlético aún no tiene fecha definida por la participación rimense en la tercera fase de la Copa Libertadores de América.
Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de marzo
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)
Sábado 7 de marzo
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)
1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)
7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)
Domingo 8 de marzo
1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)
3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)
Lunes 9 de marzo
5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)
(*) Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, pendiente de fecha por confirmar