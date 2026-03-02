Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con el Melgar vs. Alianza Lima: la programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1

Desde el viernes 6 de marzo se juega la sexta fecha del Apertura.
Desde el viernes 6 de marzo se juega la sexta fecha del Apertura. | Fuente: Liga1
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima sale en la defensa de la cima del Torneo Apertura 2026 en la nueva jornada de la Liga1 Te Apuesto.

Se viene una jornada vital de la Liga1 Te Apuesto. Y es que del viernes 6 al lunes 9 de marzo se jugará la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima, luego de lo que fue su triunfo sobre UTC en la altura de Cajamarca, tiene una dura prueba a la vuelta de la esquina. Los íntimos, en esta nueva jornada, reciben al FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de defender su liderato.

Por su parte, el vigente tricampeón de la Liga1, Universitario de Deportes, irá hasta la altura en esta oportunidad. A los cremas -que sueñan con el 'tetra' a fin de temporada- les toca chocar frente al siempre complicado Los Chankas. La 'U' vienen de ganarle por la mínima a FC Cajamarca en condición de local.

Además, se debe tener en cuenta que el cotejo de Sporting Cristal frente a Alianza Atlético aún no tiene fecha definida por la participación rimense en la tercera fase de la Copa Libertadores de América.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)

Sábado 7 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de marzo

1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)

Lunes 9 de marzo

5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)

(*) Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, pendiente de fecha por confirmar

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA