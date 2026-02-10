Carlos Bustos no descarta volver a Alianza Lima en un futuro: "Puede ser que en algún momento se pueda presentar"

No descarta un regreso. Carlos Bustos, técnico de UTC, no descartó un posible retorno a Alianza Lima. En conversación con L1 Max, el estratega indicó que "puede ser que en algún momento" se presente una opción para volver a La Victoria.
"Puede ser que en algún momento se pueda presentar. Yo también soy bastante equilibrado y autocrítico. Me tocó estar en un momento bien difícil. Creo que, sin ser el mejor equipo en ese momento de la competencia, fuimos campeones. Hicimos las bases de lo que fueron los dos últimos títulos.
"Después, las inversiones de Alianza fueron mucho más importantes y de repente no nos tocó conseguir estar nuevamente festejando", complementó.
Carlos Bustos: "Competimos con lo que teníamos"
Tras ello, Bustos indicó que Alianza Lima, con el equipo que tenía, competía con cualquier otro equipo. Además, puso de ejemplo a Sporting Cristal, cuadro que venía haciendo bien las cosas en esos años.
La gente se puede quedar con un poco de la imagen del desarrollo futbolístico que nosotros tuvimos. Nosotros nos adaptamos a lo que era mejor para poder competir mejor", dijo al inicio.
"En ese momento prevalecía lo que hacía cristal en esos años, y afortunadamente nosotros creo que le ganamos a un gran Cristal, a lo mejor con un poco menos de argumentos, pero con ideas claras de ir a lo que convenía", complementó.
Por último, dijo que le hubiera gustado jugar de mejor manera, pero lograron los resultados que se propusieron. "Me hubiera gustado jugar de mejor manera, pero era un equipo que tenía bien claro cómo hacerlo, que era ir en búsqueda de los resultados, y los resultados los obtuvimos", cerró.