Copa Libertadores: Por la llave 3 se enfrentarán Alianza Lima y 2 de Mayo

2 de Mayo se enfrentará mañana a Alianza L.. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Segunda Fase de la Copa Libertadores. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio el Coloso Victoriano a las 19:30 horas.

El último mano a mano en este certamen fue el 4 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y 2 de Mayo se llevó la victoria por 1 a 0.

Flavio Rodrigues De Souza fue designado para controlar el partido.

