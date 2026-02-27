Espera anotar ante UTC: Luis Ramos habló de jugar como titular en lugar de Paolo Guerrero [VIDEO]

Alianza Lima jugará este sábado contra UTC en Cajamarca, en duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos son líderes del certamen con 10 puntos.

Para este compromiso, el entrenador blanquiazul Pablo Guede anunció que no contará por precuación con Paolo Guerrero, quien sufre de una molestias en la rodilla. De no mediar inconvenientes, en su lugar jugará Luis Ramos.

Ramos, de 26 años, contaría con esta ocasión para mostrarse como titular. Su llegada causó expectativa, pero ha jugado poco por decisión del entrenador y por lesión.

"Yo feliz (ante posibilidad de ser titular), son decisiones que toma el comando técnico, pero la verdad que yo muy feliz", explicó Luis Ramos antes de viajar a Cajamarca.

¿Cuál sería el once de Alianza?

El once de Alianza sería con: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez; Luis Advíncula, Eryc Castillo; Luis Ramos.

“Son decisiones que toma el comando técnico-titularato-, yo muy feliz. Es la idea -ser líderes en esta fecha-“



Luis Ramos, jugador de Alianza Lima



🎤 @PaolovelaR pic.twitter.com/HT9diHXMsa — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 27, 2026

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs. Alianza Lima en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El recinto tiene una capacidad para 10 495​​ espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?

