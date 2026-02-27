Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones generales 2026

Un total de 16 599 peruanos que residen en la República Bolivariana de Venezuela y en la República Islámica de Irán no podrán sufragar en las elecciones generales 2026 programadas para el 12 de abril.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Venezuela no existen las condiciones logísticas ni de seguridad necesarias para organizar y ejecutar el proceso electoral.

Esta evaluación fue respaldad por la Cancillería de Brasil, que desde agosto de 2025 tiene a su cargo la protección de los intereses del Perú en Venezuela.

Por su parte, la Embajada de Perú en la República de Turquía informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que Irán presenta persistentes limitaciones operativas, logísticas y de comunicaciones, lo que imposibilita la organización de las elecciones en ese país.

En consecuencia, no se podrán instalar las 34 mesas de sufragio programadas para que voten los 16 515 peruanos habilitados en Venezuela, ni la única mesa prevista para los 84 electores habilitados en Irán.

ONPE y Cancillería preparan elecciones generales en 75 países

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que vienen trabajando de manera articulada para garantizar la participación de más de un millón de peruanos que residen fuera del país en las próximas elecciones generales, de acuerdo con el domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hasta el momento, se ha previsto la instalación de 2 508 mesas de sufragio en 216 locales de votación, distribuidos en 208 ciudades de 75 países.

La jornada electoral se realizará en oficinas consulares o en locales alternativos, dependiendo del número de electores registrados en cada ciudad.

A diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, donde cada mesa puede atender hasta 300 votantes, en el extranjero el número máximo será de 500 electores por mesa. Esta modificación fue establecida por la Ley N.° 32264, promulgada en 2025.