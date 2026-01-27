Marco Huamán vuelve: Alianza Lima decide su regreso tras separación de Miguel Trauco

Alianza Lima tomó una importante decisión para reforzar su plantel tras la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Y es que el cuadro blanquiazul gestionó el retorno del Marco Huamán.

RPP pudo conocer que Huamán se integrará al plantel que dirige el argentino Pablo Guede a pesar de que fue presentado en Cienciano del Cusco, club donde iba a jugar a préstamo esta temporada.

El futbolista peruano de 23 años se desempeña como lateral derecho, pero también juega en el puesto de lateral izquierdo, una posición que tiene como titular a Cristian Carbajal ante la ausencia de Miguel Trauco.

De esta manera, Guede gana una pieza versátil de cara a la temporada en la cual jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores desde la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo por la Liga1?



El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

A qué hora juegan Alianza vs Sport Huancayo en vivo por Liga1?

