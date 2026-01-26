“Todos tienen sus propias decisiones”: Yotún habló del fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

En Alianza Lima, Luis Advíncula usa el dorsal 17. |
Fuente: Club Alianza Lima
La palabra de Yotún por Advíncula
Más adelante, el internacional con la Selección Peruana detalló que le hubiese gustado que jugasen juntos otra vez en la 'SC', pero que respeta la decisión del 'Rayo'.
"Va a seguir siendo un hermano. Me hubiese encantado que estuviese acá, pero no estoy muy empapado de lo que pasó. Vamos a seguir siendo amigos", declaró.
En otro momento, Yoshimar Yotún destacó el trabajo en menores que tiene Sporting Cristal en los últimos años.
"El plan está bien hecho y hemos tenido grandes jugadores que han salido como Grimaldo, Castillo, ahora Maxloren (Castro) y Moretti. Están para jugar porque están desde la base. Obvio que estamos los grandes para que se adapten lo más rápido en el campo", agregó.
Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura
Viernes 30 de enero
12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)
3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)
Sábado 31 de enero
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)
6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)
Domingo 1 de febrero
1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar
6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)
Lunes 2 de febrero
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)