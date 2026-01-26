Últimas Noticias
“Todos tienen sus propias decisiones”: Yotún habló del fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

El contrato de Advíncula en Alianza es hasta el año 2027.
El contrato de Advíncula en Alianza es hasta el año 2027. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En conferencia de prensa, Yoshimar Yotún se pronunció por primera vez de la llegada de Luis Advíncula al elenco íntimo.

Luis Advíncula fue vinculado con Sporting Cristal para ser el gran fichaje rimense hacia la Liga1 y fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, tras desligarse de Boca Juniors, el lateral derecho llegó a Alianza Lima.

El último domingo, Sporting Cristal tuvo su esperada Tarde Celeste y allí tuvo presencia el experimentado volante Yoshimar Yotún. Justamente, el mediocampista zurdo tuvo comentarios respecto a Luis Advíncula, quien ya debutó con Alianza en partidos amistosos a nivel internacional.

"Todos los días hablo con él. Obviamente, todos tienen sus propias decisiones y él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro", dijo 'Yoshi' sobre Advíncula en conferencia de prensa.

En Alianza Lima, Luis Advíncula usa el dorsal 17.
En Alianza Lima, Luis Advíncula usa el dorsal 17. | Fuente: Club Alianza Lima

La palabra de Yotún por Advíncula

Más adelante, el internacional con la Selección Peruana detalló que le hubiese gustado que jugasen juntos otra vez en la 'SC', pero que respeta la decisión del 'Rayo'.

"Va a seguir siendo un hermano. Me hubiese encantado que estuviese acá, pero no estoy muy empapado de lo que pasó. Vamos a seguir siendo amigos", declaró.

En otro momento, Yoshimar Yotún destacó el trabajo en menores que tiene Sporting Cristal en los últimos años.

"El plan está bien hecho y hemos tenido grandes jugadores que han salido como Grimaldo, Castillo, ahora Maxloren (Castro) y Moretti. Están para jugar porque están desde la base. Obvio que estamos los grandes para que se adapten lo más rápido en el campo", agregó.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

