Javier Rabanal celebra continuidad de César Inga: "Tiene un futuro impresionante, le llegarán muchas ofertas"

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció sobre César Inga, quien finalmente permanecerá en el tricampeón nacional, a pesar de que está a un paso de cerrar su fichaje por el Kansas City de la MLS.

En entrevista con RPP, el técnico español de 46 años destacó las cualidades futbolísticas del también jugador de la Selección Peruana, que en su momento contó con una propuesta del Watford de la Championship de Inglaterra.

"La polifuncionalidad de César (Inga) parte que maneja las dos piernas prácticamente igual, lo cual le permite salir por perfil derecho e izquierdo. Puede jugar de central, de carrilero y por el centro del campo. Tiene un futuro impresionante", declaró.

Asimismo, Rabanal sostuvo que Inga seguirá recibiendo más ofertas. "Lo único que le quise transmitir es que esto de las ofertas, un día están hechas y otras se caen porque estas tienen un parte de contrato que a veces no salen, y que no pensara eso que se dice de que los trenes pasan una vez en la vida, eso no aplica a jugadores tan jóvenes y con un futuro como tiene él. Él tiene que hacer un buen año con nosotros, seguir mostrando esa ilusión, esa garra, esa polifuncionalidad y le van a llegar muchas ofertas".

"Hablé dos veces con él, una cuando parecía que estaba hecho y otra cuando se frustró y no creo que haya un problema, a él le gusta jugar aquí. Si hace un buen año, las ofertas que ha tenido con las que va a tener, van a quedar muy pequeñas", puntualizó.

Javier Rabanal, entrenador de Universitario, en entrevista con RPP. | Fuente: RPP

Rabanal cree que Inga subirá en cotización

"Yo dije que había pedido que se quedara, pero entendía que había momentos que los jugadores se tenían que marchar porque tienen esa oportunidad y deben aprovecharla, y el club tiene que hacer caja, pero yo quería que se quedara", agregó.

Rabanal hizo hincapié que Inga tiene la posibilidad de jugar en varios sectores de la cancha gracias a su polifuncionalidad.

"Las variantes que me ofrece hay pocos jugadores que me [las] pueden ofrecer. Él va a jugar en varios sitios, hay unas que les gusta más porque los que son jugones les gusta estar alrededor al balón, pero estoy seguro que nos va a dar muchas cosas, y hay que añadir que dentro de un año va a tener mucha más internacionalidades por la absoluta de Perú aunque sean partidos amistosos y esos le va a dar mucho más valor de mercado de lo que tiene ahora", culminó.