"Que nada nos detenga": Alianza Lima se pronunció a pocos días de su debut en la Liga1 2026

Alianza Lima afina detalles para su estreno en el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026. En esta oportunidad, el cuadro dirigido por el argentino Pablo Guede visitará a Sport Huancayo, en la ciudad ubicada a 3 259 metros sobre el nivel del mar.

A través de sus redes sociales, Alianza se motiva con un mensaje en relación a su primer partido en el torneo local, que el DT Guede considera como el principal objetivo del año en el cuadro de La Victoria.

"La fuerza de este escudo y estos colores, siempre estuvo en la unión. Y cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos esta. Que nada nos detenga", fue el comentario de Alianza.

Hay que indicar, que Alianza llega a este campeonato después de golear por 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el cuadro íntimo no contará en su plantilla con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron suspendidos indefinidamente por un acto de indisciplina tras el choque ante Colo Colo en Uruguay.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo por la Liga1?



El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

