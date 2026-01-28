Esteban Pavez confirmó su llegada a Alianza Lima: "Me llamó Pablo (Guede), hace una semana tomé la decisión"

Se vestirá de Blanquiazul. Esteban Pavez confirmó que el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, lo llamó, y que hace una semana tomó la decisión de dejar Colo Colo.

En conversación con los medios de comunicación, indicó que no quería dejar el Cacique, pero que desde hace un tiempo veía complicado poder jugar en el equipo aun siendo capitán.

"Yo me quería quedar. El fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día, yo todavía me siento importante, por algo me llamó Pablo (Guede), hace rato que me viene hablando y otros clubes también me hablaron", indicó en un primer momento.

"Yo, la verdad, quería estar en Colo Colo, pero hace una semana atrás tomé la decisión por muchas cosas que estaba viendo, que sabía que estaba difícil jugar. Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no ser considerado o estar en la banca", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Pavez confiesa que decisión de dejar Colo Colo fue complicada

Por otro lado, Pavez indicó que ha sido un día complicado porque nunca pensó dejar Colo Colo, pero entiende que el fútbol es de momentos.

"Tengo sentimientos encontrados. Ha sido un día difícil. Se me hace difícil hablar, todo el día he hablado así. A veces las cosas no salen como uno quiere. Mi idea era retirarme de Colo Colo, y las cosas no salen, el fútbol es de momentos", dijo al comienzo.

"Creo que el año pasado no fue un momento bueno para mí, tampoco para el equipo. Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias. Siempre me hice cargo, siempre di la cara y la verdad que hoy día, en la despedida, con mis compañeros, con la gente del club, con los trabajadores, me sentí muy orgulloso de todo lo que he hecho, como capitán y, más allá de todo eso, como ser humano, que es lo más importante", finalizó.