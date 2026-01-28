Hernán Barcos recordó el episodio con Alex Valera en el clásico: "No dije nada fuera de lo normal"

El último clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima (0-0 en el Monumental) tuvo como foco de atención el cruce de palabras que se dio en el campo entre Alex Valera y Hernán Barcos, por entonces capitán blanquiazul. Los atacantes protagonizaron un intercambio verbal que continuó con mensajes fuera del terreno de juego.
“Yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita y por eso reaccioné. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, dijo Hernán Barcos en agosto pasado sobre el goleador de la ‘U’.
Barcos zanja la polémica con Valera
Tras más de cinco meses de aquel encuentro, Hernán Barcos habló sobre aquel episodio, reconociendo que hubo errores, pero le puso punto final al tema mencionando no tener nada en contra de Alex Valera.
“Creo que por respeto quedó ahí, creo que se le dio demasiada importancia a algo que fue en el campo, que quedó ahí. Pasa, uno a veces se equivoca, dice cosas en caliente que no debería decir, pero en mi caso no dije nada fuera de lo normal”, dijo el ahora delantero de FC Cajamarca en L1MAX.
“Quedó ahí en el campo, no tengo nada en contra de nadie, mucho menos contra colegas, queda ahí y creo que Alex hace bien en no seguir dándole al tema”, añadió Hernán Barcos.
