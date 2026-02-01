Esteban Pavez y sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima: "Vengo a ser campeón"

Tiene el objetivo claro. Esteban Pavez, futbolista de Alianza Lima, aseguró que la principal razón por la que firmó por el cuadro de La Victoria era para ser campeón.

En entrevista para Alianza Lima TV, el exjugador de Colo Colo indicó que Pablo Guede lo llamó y que aceptó la invitación porque conoce su trabajo.

"Fueron varios factores: el llamado de Pablo (Guede), lo conozco hace mucho, esta sería mi tercera vez estando con él, estuve en Colo Colo, en Tijuana y ahora en Alianza", dijo al inicio.

"Conozco su forma de trabajar, es un apasionado por el fútbol, yo también. También vine a jugar dos veces Copa Libertadores contra Alianza acá y me encantó, es un club muy grande y tiene esa hermandad con Colo Colo", complementó.

"El primer llamado del 'profe' fue ven a ser campeón y se lo dije a mi familia, vengo a Alianza a ser campeón. Me ha tocado ser campeón varias veces y esa es mi mentalidad. Hoy estoy pensando en ser campeón y eso es lo que quiero conseguir, ser campeón con Alianza", enfatizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Esteban Pavez y su despedida de Colo Colo

Por último, recordó su paso por Colo Colo. Aseveró que se ha ido de un lugar al que considera su casa y afirmó que, a su criterio, deja la valla alta.

"Fue un día de muchos sentimientos, un día difícil porque dejo mi casa, llegué al club a los 18 años, viví muchas cosas con Colo Colo, es mi casa", aseguró.

"Fue un día difícil porque me despedí de mucha gente que quiero, son cosas emocionantes porque uno primero es persona y creo que en Colo Colo dejé la vara alta de ser capitán porque me preocupé de muchas cosas. Fue una linda etapa y espero esa linda etapa poder hacerla acá", finalizó.