Franco Navarro sobre pretemporada de Alianza Lima: "Ha sido una de las mejores en las que me ha tocado estar"

Satisfecho. Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, se mostró contento con la pretemporada hecha por el cuadro de La Victoria en Uruguay.

En conversación con Jax Latin Media, el dirigente indicó que la pretemporada le ha permitido al equipo estar junto dos semanas. Además, destacó el trabajo realizado por el cuerpo técnico, asegurando que es "una de las mejores pretemporadas en las que ha estado".

"La pretemporada ha sido excelente. Ha permitido que el equipo esté juntos un par de semanas y el trabajo ha sido muy bien planificado. Se ha trabajado durísimo en la parte física, se adelantó en darle una idea para formar una base y seguiremos jugando para encontrar el nivel que todos deseamos del cuerpo técnico", indicó en un primer momento.

"Ha sido una de las mejores pretemporadas en las que me ha tocado estar. En ese sentido, estamos muy contentos con lo hecho por el cuerpo técnico, en especial el esfuerzo, dedicación y compromiso", finalizó.

Pablo Guede destacó presión de sus jugadores en partidos de pretemporada

Por otro lado, Pablo Guede destacó la presión de sus jugadores, sobre todo en el partido ante Colo Colo, por la Serie Río de la Plata, donde se llevaron la victoria.

"Me quedo con que nos empezamos a encontrar de a pocos. Es normal, por la pesadez que tienen los chicos que, con lo poco que trabajamos, nos encontramos de muy buena manera. Pudimos llegar por dentro y por fuera. Esa es la idea y eso requiere trabajo", indicó en un inicio.

"Me baso más en el aspecto defensivo. Es superimportante que, al perder la pelota, presionemos. Es lo que tenemos que pregonar: recuperar la pelota rápido (...) Eso es lo primero que trabajamos para tener solidez. Vamos a agarrar fluidez a partir de la semana que viene", finalizó.