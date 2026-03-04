Últimas Noticias
Un sismo de magnitud 3.5 remeció la región Lima esta madrugada

El sismo fue sentido a las 12:46 a.m.
El sismo fue sentido a las 12:46 a.m. | Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a 11 kilómetros al sureste de Chilca, en Cañete, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.5 remeció la región Lima esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 12:46 a.m.- se ubicó a 11 kilómetros al sureste de Chilca, en Cañete; a una profundidad de 54 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Instituto Geofísico del Perú Sismo Lima Chilca IGP Canete Cañete

