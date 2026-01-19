Intensidad en Alianza: Pablo Guede destaca que la presión es lo que le pide de manera constante a sus jugadores

Pablo Guede dirigió su tercer partido en Alianza Lima y alcanzó su primer triunfo en lo que la jornada 3 de la Serie Río de La Plata. Frente a Colo Colo, el club peruano alcanzó un 3-2 en tierras uruguayas.

Ahora, la mira de Alianza Lima está puesta para el sábado 24 de enero en donde enfrentará al Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Así, después de vencer al 'Cacique', Pablo Guede comentó lo que vio de sus dirigidos en su penúltimo amistoso de pretemporada.

"En la misma línea de los otros dos partidos. Concluimos un trabajo de correr y presionar, de estar ordenados a la hora defender. Se vio mucho en el primer tiempo y después encontrarnos en ataque. Nos quedan dos semanas para poder asociarnos", manifestó el DT de Alianza a medios en Uruguay.

La palabra de Pablo Guede en Alianza Lima

También, destacó que sus jugadores van encontrando la idea de juego antes del inicio de la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores de América.

"Me quedo con que nos empezamos a encontrar de a pocos. Es normal por la pesadez que tienen los chicos. Que con lo poco que trabajamos, nos encontramos de muy buena manera. Pudimos llegar por dentro y por fuera. Esa es la idea y eso requiere trabajo", añadió.

Más adelante, indicó que la presión es clave en su planteo de juego de Alianza Lima. Es algo innegociable dentro de su concepto del fútbol.

"Me baso más en el aspecto defensivo. Es súper importante que al perder la pelota, presionemos. Es lo que tenemos que pregonar; recuperar la pelota rápido (...) Es es lo primero que trabajamos para tener solidez. Vamos a agarrar fluidez a partir de la semana que viene", agregó el técnico.

Lo que fue el partido de Alianza Lima ante Colo Colo

Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Por su parte, el 'Cacique' salió con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Antonio Riquelme; Javier Aquino, Francisco Marchant y Javier Correa.