Guillermo Viscarra destaca triunfo en Huancayo: "Para los rivales será complicado llevarse los puntos de acá"

Guillermo Viscarra declaró luego del triunfo de Alianza Lima en el arranque del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima debutó con el pie derecho en el Torneo Apertura 2026, ya que en un partido complicado derrotó por 2-1 a Sport Huancayo en calidad de visitante. Paolo Guerrero de penal y Alan Cantero de tiro libre, inclinaron la balanza a favor del cuadro blanquiazul.



En esa línea, el arquero boliviano Guillermo Viscarra valoró el triunfo de Alianza e hizo hincapié que a los demás equipos les costará ganar en el IPD de Huancayo a 3259 metros sobre el nivel del mar.

“Sabemos que es una cancha difícil. Sport Huancayo se reforzó bien y para los rivales será complicado llevarse los puntos de acá, por lo que el triunfo es muy valioso para nosotros”, señaló en L1Max.

Eso sí, el golero de la Selección de Bolivia aseguró que fue clave el accionar en el segundo tiempo para llevarse la victoria.

“Nos podríamos haber acomodado mejor si no nos hubieran anotado sobre el final del primer tiempo, pero salimos con amor propio en la segunda mitad para poder asegurar los tres puntos”, concluyó.

Sport Huancayo vs. Alianza Lima: así formaron en el partido

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles: Ricardo Salcedo ©, Edu Villar, Diego Carabaño, Nahuel Luján, Jeremy Canela; y Franco Caballero. DT: Roberto Mosquera.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Christian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Paolo Guerrero ©. DT: Pablo Guede.